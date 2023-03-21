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【業績｜服裝股】金利來去年少賺3成　末期息削近29%、股息率6.3厘

股市 18:52 2023/03/21

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【業績｜服裝股】金利來去年少賺3成　末期息削近29%、股息率6.3厘

由已故愛國商人曾憲梓創立服裝品牌金利來 （00533） 公布去年業績，期內營收14.16億元，按年增3.2%；純利1.54億元，按年跌30.1%；每股賺15.73仙；派末期息5仙，按年少28.6%；全年派8.5仙，按年少22.7%。金利來績前收報1.34元，以此推算，股息率6.3厘。

金利來稱，中國經濟受到疫情拖累，市場形勢嚴峻，故雖然集團年內確認售樓收入 1.39億元，而服裝業務及批授經營權業務收入跌9%及10%。金利來預期，今年服裝業務仍充滿挑戰，前景尚未能樂觀。

金利來又透露，今年秋冬季度預訂會已於2月舉行，由於各代理商的業務普遍受疫情打擊，訂貨亦趨保守，是次預訂情況欠佳及較去年相同季度下跌。

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編輯：李哲毅

港股 曾憲梓 金利來（00533）
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