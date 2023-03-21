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【機迷熱話】Microsoft手遊商店　最快明年登陸iOS＋Android裝置

科技 19:02 2023/03/21

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微軟（Microsoft）計畫最早於明年在iOS和Android裝置上，推出Xbox手遊商店。

除直接安裝APK或IPA檔案外，大多用戶都會經蘋果（Apple）或Google Play下載手機應用程式。科企巨頭微軟（Microsoft）計畫最早於明年在iOS和Android裝置上，推出Xbox手遊商店，與蘋果和Google「分一杯羹」。

【機迷熱話】Netflix今年推出40款遊戲　《水隱之城》、Ubsioft新作陸續登場

綜合外媒報道，Microsoft遊戲部門Xbox負責人Phil Spencer表示：「我們希望能夠在任何屏幕上，提供Xbox和來自我們和我們的第三方合作夥伴的內容。」因此，若然該企以750億美元（約5,884億港元）收購動視暴雪的交易，可獲得監管機構批准，Microsoft最快會在明年於iPhone和Android智能手機上，推出自家手遊程式商店。

歐盟數碼市場法案（DMA）將於2024年3月生效，要求蘋果和Google開放權限，讓向其他公司可以在其移動裝置擁有和營運應用程式商店的新規定。早前已有媒體透過Microsoft向英國競爭與市場管理局（CMA）提交的申請文件，揭露該企正在為移動裝置開發Xbox手遊商店，但Microsoft一直未有公布相關手遊商店的推出時間表。

Xbox負責人是次亦直接表明，DMA是該企的「一個巨大的機會」，亦是他們正在聚焦和計畫的事宜。

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責任編輯：殷凱怡

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