【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣

轉眼一年，又開始進入４月「姜濤誕」，姜濤生日的大日子了！在過去大半年，姜濤和姜糖也經歷了很多，但姜糖們對姜濤的支持永遠都是風雨不改。姜濤香港後援會在4月「姜濤月」，再一次於港九商場舉行生日應援活動，並得到尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡全力支持，為偶像度身設計了兩個「23+1」姜濤慶生場景，除了令偶像有個難忘生日，也希望與全城分享這份歡樂氣氛！

由4月5日至5月1日期間，姜濤香港後援會同時在以上兩個商場設置不同主題的慶生裝置，尖沙咀的The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及銅鑼灣的皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」，合共13個打卡點，前者用美式公路餐廳作藍本，以姜admin鍾愛漢堡及甜品作配襯，同時也紀錄他去年美國工作之旅。後者的嘉年華，就以姜濤最愛的舞台作設計重心，再加上園遊會的歡樂元素，祝願來年偶像於舞台上繼續綻放光芒，兩個場地都充滿小姜姜及小濤濤，以及佈滿姜濤靚相的打卡位，姜糖們必樂而忘返。

一位年青偶像的生日竟能獲得民間如此舖天蓋地為他慶生，過往實屬少有。若問點解？姜糖會答你「因為姜濤值得！」。有粉絲覺得姜濤在今年1月1日負傷出席叱吒樂壇頒獎禮，為了讓大家見他一面而付出了非常大的代價，因其一時失準的演出，成為了Hater數月來連環抹黑追擊的對象，姜糖們心痛不已，卻愛莫能助，只有更愛錫他。

或者，與其作出無理的網絡欺凌，倒不如反過來想想為甚麼姜濤這個年青小伙子，能得到這麼多人無條件的簇擁支持？其實很多人就算不是姜糖，但對他的評價也很正面。若真的不是你所好，至少也可以「讓說話留在善良的溫度裏」。

無論如何，生日是開心的日子，願姜濤可以一直快樂～

▲ 去年姜濤22+1生日當天在姜濤灣的墟冚場面，未知今年又會如何呢～

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言歸正傳，姜濤香港後援會一直以來在應援姜濤之餘，亦不忘承傳偶像對世界的善良和愛心，故於皇室堡設立430生日限定店售賣限定應援精品，售後收益扣除成本後會全數捐往慈善機構。而今次同時是姜濤香港後援會首次製作姜濤 23+1限量版生日甜品，在The ONE的慶生場地作慈善售賣。



The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」7大打卡場景包括：

1. 小濤濤甜品吧：大廚造型2米高的立體小濤濤，姜糖可以坐在高腳椅上，跟小濤濤和他製作的鮮豔芭菲杯打卡。

2. Keung To 430甜蜜限定店： 姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限定版生日甜品，背後還設有型格 Look 姜admin的巨型餐牌！

3. 地上最Cute店員小姜姜：安坐Café 卡座品嚐姜admin至愛的漢堡，立體小姜姜更為你送上甜品。

4. 歡迎光臨KT Café：Café新開張，姜admin 立牌一早在門口迎賓，美式Café 色彩對比強烈，門口還有小濤濤頭像的甜蜜糖果機。

5. 作品的說話點唱機：以50年代點唱機及配上特大姜濤型照為看板設計主軸，頂着是數個甜甜圈，還伴隨多首循環放送的姜濤歌曲。

6. 姜糖愛的甜甜圈： 姜濤站在心型甜甜圈旁，簡單的愛簡單的和平就是跟偶像心連心地打卡！

7. 夢想飛馳生日蛋糕：背後的看板有可愛的小濤濤，以及美式公路路牌，寓意24歲的姜濤會在夢想道路飛馳，走上前和壽星及生日蛋糕來一張甜蜜蜜的合照吧！



皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」6大打卡場景包括：

1. 星光綻放大舞台：立體小濤濤在星形台上及嘉年華帳幕前展現可愛一面，也是姜濤及姜糖連結的地方！

2.爆紅爆谷小食車：姜濤立牌站在爆谷小食車前，擺好甫士等姜糖們來拍照啦！

3.一飛沖天歡樂氣球：在小姜姜、小濤濤的糖果色氣球下，和姜濤人形立牌一起打卡，預祝 2023年人氣一飛沖天！

4. 心動摩天輪：跟不同形象的姜濤一起乘坐摩天輪，必能給姜糖們心動的感受！

5. 百發百中估歌名 ：姜濤型格造型及歌曲名句的啤牌遊戲牆，猜歌名再翻牌，在側還有立體小姜姜現身為姜糖們打氣，一定百發百中！

6. Keung To 430生日限定店：嘉年華售票處轉變成義賣姜濤生日精品站，除了打卡外，更有注目度極高的必買品，包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等，收益扣除成本後，撥歸指定慈善機構。



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【「23+1=Keung To」生日愛心應援活動】 詳情 The ONE 「Keung To 430 甜蜜蜜Café」開放詳情：

日期： 4月5日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時#

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭 Keung To 430甜蜜限定店開放詳情：

日期：4月5日至5月1日 （逢星期一至日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上9時#

*詳情稍後將於姜濤香港後援會及商場社交平台公佈

皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」開放詳情：

日期： 4月5日至5月1日

時間：上午10時至晚上10時#

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭 Keung To 430生日限定店開放詳情：

日期： 4月5日至5月1日（逢星期五至日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上8時#

*詳情稍後將於姜濤香港後援會及商場社交平台公佈

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記者：張以正