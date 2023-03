【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣

轉眼一年,又開始進入4月「姜濤誕」,姜濤生日的大日子了!在過去大半年,姜濤和姜糖也經歷了很多,但姜糖們對姜濤的支持永遠都是風雨不改。姜濤香港後援會在4月「姜濤月」,再一次於港九商場舉行生日應援活動,並得到尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡全力支持,為偶像度身設計了兩個「23+1」姜濤慶生場景,除了令偶像有個難忘生日,也希望與全城分享這份歡樂氣氛!

由4月5日至5月1日期間,姜濤香港後援會同時在以上兩個商場設置不同主題的慶生裝置,尖沙咀的The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及銅鑼灣的皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」,合共13個打卡點,前者用美式公路餐廳作藍本,以姜admin鍾愛漢堡及甜品作配襯,同時也紀錄他去年美國工作之旅。後者的嘉年華,就以姜濤最愛的舞台作設計重心,再加上園遊會的歡樂元素,祝願來年偶像於舞台上繼續綻放光芒,兩個場地都充滿小姜姜及小濤濤,以及佈滿姜濤靚相的打卡位,姜糖們必樂而忘返。

一位年青偶像的生日竟能獲得民間如此舖天蓋地為他慶生,過往實屬少有。若問點解?姜糖會答你「因為姜濤值得!」。有粉絲覺得姜濤在今年1月1日負傷出席叱吒樂壇頒獎禮,為了讓大家見他一面而付出了非常大的代價,因其一時失準的演出,成為了Hater數月來連環抹黑追擊的對象,姜糖們心痛不已,卻愛莫能助,只有更愛錫他。

或者,與其作出無理的網絡欺凌,倒不如反過來想想為甚麼姜濤這個年青小伙子,能得到這麼多人無條件的簇擁支持?其實很多人就算不是姜糖,但對他的評價也很正面。若真的不是你所好,至少也可以「讓說話留在善良的溫度裏」。

無論如何,生日是開心的日子,願姜濤可以一直快樂~

▲ 去年姜濤22+1生日當天在姜濤灣的墟冚場面,未知今年又會如何呢~

【姜濤生日圖輯】姜濤23歲生日姜糖請搭電車 「姜濤誕」銅鑼灣人潮齊賀壽【見下頁】

言歸正傳,姜濤香港後援會一直以來在應援姜濤之餘,亦不忘承傳偶像對世界的善良和愛心,故於皇室堡設立430生日限定店售賣限定應援精品,售後收益扣除成本後會全數捐往慈善機構。而今次同時是姜濤香港後援會首次製作姜濤 23+1限量版生日甜品,在The ONE的慶生場地作慈善售賣。



The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」7大打卡場景包括:

1. 小濤濤甜品吧:大廚造型2米高的立體小濤濤,姜糖可以坐在高腳椅上,跟小濤濤和他製作的鮮豔芭菲杯打卡。

2. Keung To 430甜蜜限定店: 姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限定版生日甜品,背後還設有型格 Look 姜admin的巨型餐牌!

3. 地上最Cute店員小姜姜:安坐Café 卡座品嚐姜admin至愛的漢堡,立體小姜姜更為你送上甜品。

4. 歡迎光臨KT Café:Café新開張,姜admin 立牌一早在門口迎賓,美式Café 色彩對比強烈,門口還有小濤濤頭像的甜蜜糖果機。

5. 作品的說話點唱機:以50年代點唱機及配上特大姜濤型照為看板設計主軸,頂着是數個甜甜圈,還伴隨多首循環放送的姜濤歌曲。

6. 姜糖愛的甜甜圈: 姜濤站在心型甜甜圈旁,簡單的愛簡單的和平就是跟偶像心連心地打卡!

7. 夢想飛馳生日蛋糕:背後的看板有可愛的小濤濤,以及美式公路路牌,寓意24歲的姜濤會在夢想道路飛馳,走上前和壽星及生日蛋糕來一張甜蜜蜜的合照吧!



皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」6大打卡場景包括:

1. 星光綻放大舞台:立體小濤濤在星形台上及嘉年華帳幕前展現可愛一面,也是姜濤及姜糖連結的地方!

2.爆紅爆谷小食車:姜濤立牌站在爆谷小食車前,擺好甫士等姜糖們來拍照啦!

3.一飛沖天歡樂氣球:在小姜姜、小濤濤的糖果色氣球下,和姜濤人形立牌一起打卡,預祝 2023年人氣一飛沖天!

4. 心動摩天輪:跟不同形象的姜濤一起乘坐摩天輪,必能給姜糖們心動的感受!

5. 百發百中估歌名 :姜濤型格造型及歌曲名句的啤牌遊戲牆,猜歌名再翻牌,在側還有立體小姜姜現身為姜糖們打氣,一定百發百中!

6. Keung To 430生日限定店:嘉年華售票處轉變成義賣姜濤生日精品站,除了打卡外,更有注目度極高的必買品,包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等,收益扣除成本後,撥歸指定慈善機構。



【「23+1=Keung To」生日愛心應援活動】 詳情

The ONE 「Keung To 430 甜蜜蜜Café」開放詳情:

日期: 4月5日至5月1日

時間:上午10時至晚上10時#

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭

Keung To 430甜蜜限定店開放詳情:

日期:4月5日至5月1日 (逢星期一至日及公眾假期)

時間:中午12時至晚上9時#

*詳情稍後將於姜濤香港後援會及商場社交平台公佈



皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」開放詳情:

日期: 4月5日至5月1日

時間:上午10時至晚上10時#

地點:銅鑼灣皇室堡地下中庭

Keung To 430生日限定店開放詳情:

日期: 4月5日至5月1日(逢星期五至日及公眾假期)

時間:中午12時至晚上8時#

*詳情稍後將於姜濤香港後援會及商場社交平台公佈