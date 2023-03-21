特朗普預告今日被捕 大批支持者聚集 警方加強戒備

美國前總統特朗普（Donald Trump）上周六（18日）突然宣稱，自己在當地時間周二（21日）將被紐約檢察官拘捕。大批特朗普支持者周一（20日）在其位於曼哈頓的大廈外聚集以示支持，警方加強戒備。

特朗普預言周二將被捕 呼籲支持者示威奪回國家 【下一頁】

特朗普將「讓美國再次偉大」（MAGA）用作競選口號，54歲的MAGA紀念品生產商TrumpSwag.com老闆Dion Cini表示，無論特朗普會否被捕，相信特朗普的支持率將上升10至15個百分點。他批評曼哈頓警方策劃是次針對特朗普的起訴，正試圖向特朗普收取掩口費。

已從中國移居紐約市逾20年、現年59歲的女子Stephanie Lu則指，她自特朗普當選後開始了解，特朗普和華裔美國人一樣，重視勤奮、守法和保守的價值觀。

她批評曼哈頓警方打擊犯罪的表現差，若特朗普被捕將導致壓倒性的勝利或內戰。她坦言一旦爆發內戰，自己將會用生命去戰鬥，認為民主黨是時候清醒。

特朗普回歸Facebook 一句話旋吸10萬Like 【下一頁】

美國紐約、華盛頓特區及洛杉磯警方亦加強執法，應對潛在騷亂。若特朗普被捕，當局會將他帶至曼哈頓刑事法院採集指紋並拍照，法院外圍周一已豎起鋼製路障。

美媒《CBS》引述紐約警方消息人士指，局內包括便衣偵探在內所有警員，都被要求在周二穿著全套制服，及保持隨時候命狀態。

紐約警方、聯邦調查局（FBI）聯合反恐特別工作組亦和負責現任及卸任總統安全的美國特勤局（US Secret Service）合作，了解可能拘捕特朗普的過程。《CBS》引述國會消息人士指，國會山莊警察計劃周二發出緊急聲明，加強和其他執法機構的合作。

特朗普被指在2016年競選期間，要求前私人律師科恩（Michael Cohen）向豔星Stormy Daniels支付13萬美元（約102萬港元），換取對方否認兩人於逾10年前發生婚外情。特朗普正面臨刑事指控，是次為首宗針對美國前總統提出的刑事案件。

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責任編輯：李俊儀