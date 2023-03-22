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【業績│地產股】恒地跌1%　去年基礎盈利按年減少29%、末期息1.3元　現價股息率6.8厘　樓市可受惠經濟復甦

股市 09:56 2023/03/22

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【業績│地產股】恒地去年基礎盈利按年減少29%、末期息1.3元　現價股息率6.8厘

恒基地產 （00012） 去年基礎盈利按年減少29%至96.29億元，主要由於美麗華酒店收入計算方法變更所致。列帳溢利減少30%至92.39億元。恒地派息1.3元，全年派息1.8元，以周二收報26.6元計，現價股息率近6.8厘。

恒基地產周三（22日）早段跌1%，報26.35元。

恒地指，環球經濟前景不明朗，影響買家置業意欲，令本地樓市交投於年底轉趨淡靜。集團去年應佔物業發展營業額增加27%至155.36億元，應佔稅前盈利大減29%至33.55億元，因入帳項目邊際利潤較低所致。

今年本港料有72億合約銷售入帳

恒地稱，截至去年底於本港自佔之合約銷售總額約137.43億元，未入賬之自佔本港物業合約銷售總額約為120.72億，當中約71.91萬元預計可隨物業落成並交付買家而於今年入帳。

集團在市區舊樓重建項目方面（包括從市區重建局投得之項目），已購入全部及80%以上權益之自佔樓面面積合共約330萬平方呎，另有約60萬平方呎之自佔樓面面積，已撥作2023年開售計劃。以自佔樓面面積計算，集團現時於本港擁有土地儲備約2520萬平方呎。

國金中心租金收入跌7%

恒地今年擬開售項目包括映岸、Henley Park、啟德新九龍內地段第6554號等，合共提供7655個住宅單位。

物業租賃方面，去年在港應佔租金收入跌1%至64.57億元，當中持有40.77%應佔權益的國際金融中心項目，自佔租金總收入跌7%至16.96億元。集團解釋，租金總收入下跌主要由於疫情持續下，新租及續租之租金均有所下跌。

恒地主席李家傑及李家誠指，受惠於各地均放寬疫情防控及通關措施，有利本港加速復常，令市場氣氛近月明顯好轉，加上政府積極推動多項措施招商引資引才，並建議繼續派發消費券，同時調整從價印花稅的稅階，長遠將有助整體經濟持續發展，本港物業市場亦因而受惠。

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編輯：陳韻妍

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