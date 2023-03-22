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【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業

環球社會熱點 09:05 2023/03/22

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OpenAI開發AI聊天機器人ChatGPT應用範圍更廣，有學者研究ChatGPT對勞動力市場的影響，發現高學歷及高收入人士遭ChatGPT取代而失業的風險反而更高。英媒更盤點15大難被ChatGPT取代的職業，多為技術工種。

92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」 【下一頁】

OpenAI與賓夕法尼亞大學合作研究，結果顯示約8成美國勞動力的最少一成工作或受ChatGPT影響，約19%僱員更有最少5成工作或受影響。

ChatGPT難取代15大職業

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研究指ChatGPT會影響所有薪金水平的人士，其中高收入工種被取代的風險更大。風險最大的職業包括數學家、報稅員、金融定量分析師、作家、網絡和數碼界面設計師、法庭記者、校對員。

 

研究也指部分工種可實現自動化工作，包括會計師、核數師、新聞分析師、記者及行政助理。

不過ChatGPT只是大型語言模型（LLM）應用範疇的一小部分，按照目前應用形式，研究發現僅3%的美國工人有超過一半工作有被ChatGPT取代的可能性。

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責任編輯：鄭錦玲

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