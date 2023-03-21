【異動股】 藥明康德去年多賺近73% 每10股派息8.9266元 股價大升近9%

藥明康德（02359）公布去年度業績，收入及盈利均有7成以上增長，並計劃每10股派發現金股息8.9266元人民幣（含稅）。績後股價急升，今早（21日）輕鬆高開0.5%後，愈升愈有，一度升穿80元水平，最多升近一成，收報79.95元，仍大升8.6%，成交額2.1億元。

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集團公布，截至去年底止年度盈利88.1億元（人民幣，下同），按年大幅增長72.9%，每股基本盈利3.01元。毛利145.1億元，增加75.5%；毛利率按年上升0.8個百分點至36.9%。去年收入按年升近72%至393.5億元，其中，化學業務收入按年升逾1倍，至288.5億元；測試業務收入按年升逾26%至57.2億元；國內新藥研發服務部收入則錄得跌幅，按年跌22.5%至9.7億元。

據內媒報道，集團在業績會上透露，今年不會在資本市場進行融資，另有其他多種融資方式可滿足公司需求。

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記者：郭秀慧