【新股IPO】力盟科技2405周二起招股 一手入場費3030元

中國跨境數字營銷服務提供商力盟科技(新上市編號：02405）由今日（21日）起至周五（24日）招股，擬全球發售2億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎0.65至至0.75元。每手4,000股計，一手入場費3,030.25元；下周五(31日)掛牌；廣發融資(香港)為獨家保薦人。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

集資所得，其中約41.7%擬用於研發能力(尤其是AI技術能力)、數據分析能力及改善公司與Adorado及Powershopy平台更新及迭代相關的信息技術基礎設施；約13.3%用於推廣跨境網店SaaS解決方案業務；約10%用於升級業務及內部管理系統；約15%用於加強在海外國家及地區提供本地化服務的能力；約10%用於尋求與上下游行業參與者的戰略合作或投資機會；約10%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正