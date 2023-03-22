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【業績｜SaaS】金山軟件去年轉蝕逾60億人幣　末期息升8%至13仙、今年遊戲收入增長放慢

股市 12:18 2023/03/22

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金山軟件去年轉蝕逾60億人幣　受累金山雲投資計提減值撥備　惟末期息升8%至13仙

金山軟件 （03888） 去年轉蝕60.5億元（人民幣，下同），2021年錄得盈利約4億元，主因受累對金山雲的投資計提減值撥備，導致其他虧損淨額錄得65億元。扣除股份酬金成本前，金山軟件今年營運溢利按年升35%至21.3億元。金山軟件擬派末期息0.13港元，按年升8.3%。

金山軟件今日半日跌3%，中午報29.7港元，成交約1.7億港元。

金山軟件：料金山雲2023不需再作減值　遊戲收入增長放慢

金山軟件代理首席財務官李翊預期，2023年不需再為金山雲減值撥備，令金山軟件可轉虧為盈。

他表示，旗下辦公業務訂閱數目去年增長40%，預期今年將保持高速發展，但遊戲業務則只有單位數百分比增長。他解釋，考慮到去年整體遊戲行業下降10%，集團則增長20%，推高今年增長基數。

金山軟件首席執行官鄒濤表示，遊戲版號現時恢復正常批出，集團遊戲都正常取得版號，將陸續上線，暫未有外部工作室合作計劃。

金山軟件去年辦公軟件收入增19%

期內，金山軟件收益按年升20%至76.4億元。辦公軟件及服務收入升19.2%至38.9億元，主因金山辦公集團的個人訂閱業務持續增長及機構訂閱業務快速增長，但部分被機構授權及互聯網廣告業務減少所抵銷。受惠《劍俠世界3》和《劍網1：歸來》等手遊，網絡遊戲及其他收入升20.6%至37.5億元。

金山軟件去年研發成本按年升10%至25.5億元。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：袁諾曦

港股 人民幣 金山軟件（03888）
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