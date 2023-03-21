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【業績｜SaaS】金山軟件去年轉蝕逾60億人幣　受累金山雲投資計提減值撥備　惟末期息升8%至13仙

股市 18:18 2023/03/21

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金山軟件去年轉蝕逾60億人幣　受累金山雲投資計提減值撥備　惟末期息升8%至13仙

金山軟件 （03888） 去年轉蝕60.5億元（人民幣，下同），2021年錄得盈利約4億元，主因受累對金山雲的投資計提減值撥備，導致其他虧損淨額錄得65億元。而扣除股份酬金成本前的營運溢利按年升35%至21.3億元。金山軟件擬派末期息0.13港元，按年升8.3%。

期內，收益按年升20%至76.4億元。辦公軟件及服務收入升19.2%至38.9億元，主因金山辦公集團的個人訂閱業務持續增長及機構訂閱業務快速增長，但部分被機構授權及互聯網廣告業務減少所抵銷。而受惠《劍俠世界3》和《劍 網1：歸來》等手遊，網絡遊戲及其他收入升20.6%至37.5%。

去年毛利率為 81%，較上年同期下降一個百分點。由於金山辦公集團對雲和協作增加投入，增加了員工人數以及員工相關開支，帶動去年研發成本按年升10%至25.5億元。

展望未來，小米 （01810） 創始人、金山軟件董事長雷軍指，將持續拓展新品類和海外市場。二次元新遊戲《塵白禁區》及《彼 界》已獲批遊戲版號，並預計今年下半年在國內外陸續推出。集團將長線運營現有遊戲。《劍網3》端遊升級版本預計於今年底上線，為《劍網3》全平台旗艦版奠 定基礎，以確保遊戲高質量迭代。

雷軍又指，對於辦公軟件業務，將持續賦能企業數字化 轉型，聚焦AI，在技術應用上取得更多突破，重構和優化會員體系，推進訂閱轉型。

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編輯：袁諾曦

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