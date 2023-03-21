移民業主沽粉嶺中心獲兩組客爭購　本區租客540萬做業主

粉嶺中心周邊設備齊全，交通便利，放盤受買家歡迎。世紀21奇豐粉嶺區資深營銷經理周晉廷表示，粉嶺中心C座低層08室，實用面積468平方呎，兩房間隔，座向東北，望開揚景。移民業主放盤僅5日，開價558萬元，同日兩組客人洽購，獲買家以540萬元承接，實用面積呎價11,538元。

據了解，新買家為本區租客，鍾情物業靜中帶旺、交通便利。原業主於2009年9月購入上址，當時作價178萬元，持貨13年多轉售，賬面獲利362萬元，單位期內升值2倍。

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