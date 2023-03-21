大圍柏傲莊開放式單位呎租62.5元　創屋苑新高

大圍站上蓋項目柏傲莊入伙後，連錄租賃個案。美聯物業吳焯誠說，柏傲莊7A座中層E室，實用面積264平方呎，開放式單位，間隔方正，面向西北，原業主叫價16,000元，惟租客要求包括基本傢私，協商後，單位以16,500元連傢私獲承租。值得留意的是，單位呎租高達62.5元，創屋苑租務成交呎價新高。

吳焯誠說，據悉租客為外籍人士，於區內返工，心儀新屋苑，所以承租上述單位。

資料顯示，原業主於2020年11月以約657.3萬元一手購入上述物業，若以目前租金16,500元計，租金回報率逾3厘。

延伸閱讀 屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場 長實趙國雄：深水炸彈價【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映 【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機