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【新股IPO】中寶新材2439今日起招股 一手入場費2727元

股樓投資 17:16 2023/03/21

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生物降解塑料產品製造商中寶新材（02439）今日（21日）起至周五（24日）招股，擬全球發售2.5億股，包括1.9億新股及6,000萬股銷售股份；香港公開發售佔一成，國際發售佔九成；招股價介乎1.05至至1.35元，以每手2,000股計，一手入場費2,727.22元；下周五（31日）掛牌；獨家保薦人為東吳證券(香港)。

 

同場加映﹕【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

中寶新材今次上市引入了ZhongBaoNew materials為基石投資者，認購9,000萬元人民幣(約9,940萬港元)公司股份。

集資所得，其中約33.3%擬用於擴建長春生產基地的生物降解塑料產品生產線；約33.2%用於在中國東南地區建立惠州生產基地；約25.7%用於進一步加強研發能力、升級現有的研發設備、為研發項目提供資金及擴展產品組合；約3%用於於升級、開發和整合內部營運報告系統及雲端財務報告系統以及購買及升級硬件及IT相關設備；約4.8%用於營運資金及其他一般公司用途。

【比亞迪 1211】據報比亞迪推出智能手錶 預計4月上市【見下頁

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記者：張以正

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