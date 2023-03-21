▲ 【內銀股】中行：王緯因年齡辭執董、副行長 農行：張毅請辭副行長

中國銀行 （03988） 宣布，王緯因年齡原因，辭去該行執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員及該行副行長職務，辭任自今日（21日）起生效。王緯已確認其與該行董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知股東。中行日前已公布劉連舸辭任董事長。

王緯出生於1963年，他2019年加入中行，同年12月起任副行長，自2020年6月起任執董。他加入中行前曾擔任農行 （01288） 執董、副行長。1983年畢業於陝西財經學院，2015年畢業於西南財經大學，獲得經濟學博士學位。具有高級經濟師職稱。

另外，農業銀行宣布，因工作需要，張毅請求辭去農行副行長職務。張毅確認與董事會無不同意見，也沒有需要知會股東及債權人的任何事項。

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編輯：胡學能