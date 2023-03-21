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【吉利業績】 吉利汽車去年多賺8.5% 今年銷售目標165萬部 績後股價升近4%

股樓投資 18:08 2023/03/21

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去年轉型重點發展新能源車的吉利汽車（00175），中午公布截至去年底止年度業績，純利升8.5%至52.6億元人民幣，勝預期。末期息維持21仙。期內，平均售價按年升30%，惟毛利率仍跌3個百分點至14.1%。股價午後升幅擴大，高見9.54元，最多升逾4%，收報9.5元，升3.8%，成交額4.4億元。

同場加映﹕【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

期內，營業額1,479.7億元（人民幣，下同），按年升45.6%；若撇除非現金股份支付開支、議價收購收益，盈利按年跌18%至50億元。毛利近209億元，按年升20%。每股盈利按年6%至0.5106元。去年銷量按年增8%至143.3萬輛，平均銷售價格按年升30%，在按備考基礎計入領克合營公司及睿藍合營公司分別銷售之「領克」及「睿藍」品牌汽車後，綜合平均銷售價格按年增長24%。

【大行報告】 新秀麗業績好過預期 大和上調今年盈測6% 目標價又睇幾多？【見下頁

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去年新能源汽車銷量按年增長3倍至近32.9萬部，銷量佔比提升至23%，其中「極氪」第一款車「極氪001」年內共交付71,941部。不過，由於新能源汽車毛利率表現仍然大幅弱於燃油車，而且其佔比快速提升，因此拖低整體毛利率，按年下滑3個百分點至14.1%。

集團將今年的銷量目標定為165萬部，包括「領克」及「睿藍」品牌汽車總銷量，較去年所實現總銷量增加約15%。集團表示，未來一段時間汽車業競爭持續加劇，今年將推出更高階的智能駕駛方案，提升自主感知及智能決策能力，而「極氪」品牌計劃今年進軍歐洲市場，整體出口亦會持續擴大區域市場覆蓋範圍。

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記者：郭秀慧

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