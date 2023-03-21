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【新股IPO】高瓴資本旗下高濟醫療擬來港上市 集資逾5億美元

股樓投資 18:13 2023/03/21

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消息指，高瓴資本旗下藥品零售平台高濟醫療有意來港上市，並最快於下半年完成，預計集資逾5億美元。美銀、高盛和海通國際等將負責承銷。

 

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

高濟醫療成立於2017年，官網顯示在全國20多個省擁有1萬多家連鎖實體門店，並已在天津、成都、海南、肇慶獲得互聯網醫院牌照。

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁

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記者：張以正

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