【新股IPO】高瓴資本旗下高濟醫療擬來港上市 集資逾5億美元

消息指，高瓴資本旗下藥品零售平台高濟醫療有意來港上市，並最快於下半年完成，預計集資逾5億美元。美銀、高盛和海通國際等將負責承銷。





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高濟醫療成立於2017年，官網顯示在全國20多個省擁有1萬多家連鎖實體門店，並已在天津、成都、海南、肇慶獲得互聯網醫院牌照。

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記者：張以正