【業績｜內險股】眾安在綫升8%　去年轉蝕13.6億人幣　港虛銀ZA Bank淨收入增逾倍、虧損收窄8%

▲ 【業績｜內險股】眾安在綫去年轉蝕13.6億人幣 港虛銀ZA Bank淨收入增逾倍、虧損收窄8%

眾安在綫 （06060） 公布去年業績，期內虧損13.56億元（人民幣，下同），2021年賺11.65億元，眾安在綫解釋，去年資本市場表現疲軟，加上財報會計準則調整下，投資收益大幅減少，以美元計價的債券產生匯兌損失所致。

眾安在綫早段升8%，報24.75元。

眾安在綫去年總保費236.51億元，按年增16.1%；承保利潤3.29億元，按年增337.7%。投資收益淨額17.6億元，按年少14.9%；綜合成本率98.5%，按年降1.1個百分點，其中，賠付率為55.2%，按年下降2.4個百分點，費用率為43.3%，按年上升1.3個百分點。

眾安在綫透露，受惠規模效應漸顯，香港虛擬銀行ZA Bank淨收入達2.74億港元，按年增長106.0%，淨虧損率收窄約233個百分點至181.8%，去年虧損約4.26億，按年少8.0%。

截至去年底，ZA Bank零售客戶數突破65萬，存款餘額約91.72億港元，貸款餘額約48.81億港元，存貸比為53.2%，按年增約17個百分點。

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編輯：李哲毅