【電動車】平治將投資數十億美元　促北京、德國等電動車廠轉型

隨歐盟和美國等地區制定電動汽車（EV）的應用政策，各大汽車生產商都加緊發展電動汽車業務。汽車生產商平治（Mercedes-Benz）近日宣布，為將業務轉向電動汽車領域，並減少碳排放，將在未來幾年投資數十億美元，讓平治在中國、德國和匈牙利的工廠進行轉型。

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綜合外媒報道，平治稱在市場條件允許的情況下，該企將在「今個十年末準備好使用電動汽車。」該企生產和供應鏈管理部門經理 Joerg Burzer則指：「我們正在為每家工廠投資逾億美元，用於為北京、德國Rastatt和匈牙利Kecskemet的工廠進行現代化改造。」

另將投資10億美元（約78.4億港元）用於更新其位於德國Sindelfingen、Bremen和Rastatt的工廠的噴漆系統，旨在減少能源和水的消耗，以及噴漆系統對天然氣的依賴。

其中位於德國Rastatt的汽車廠，將在未來幾個月開始開展相關工作，並將從2024年開始生產其Mercedes-Benz Modular Architecture（MMA）平台車款。惟Burzer指，在該工廠生產的車型數量，將從七款減少到四款。

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責任編輯：殷凱怡

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