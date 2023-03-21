【騰訊系業績】騰訊音樂第4季盈利按年增1.1倍、收入倒退　月活躍用戶續減

騰訊音樂 （01698） 公布，2022年第四季列帳盈利按年增1.15倍至11.5億元（人民幣，下同），每股ADS盈利為0.72元。按非國際會計準則（Non-IFRS）計，騰訊音樂上季經調整盈利按年增73%至14.4億元。騰訊音樂公布業績後，其ADR（美：TME）股價未有大變動，暫報7.89美元。

騰訊音樂上季收入按年倒退2%至74.3億元，主要受累於社交娛樂服務及其他服務收入按年跌18%至38.7億元，在線音樂服務收入則增24%至35.6億元。

騰訊音樂月活躍用戶續跌 在線音樂服務付費用戶增

季內，騰訊音樂兩項主要業務的移動端月活躍用戶數都錄得按年下跌，在線音樂服務活躍用戶共5.67億戶，按年跌8%、按季跌3%，社交娛樂服務活躍用戶共1.46億戶，按年跌17%、按季跌6%。

付費用戶方面，在線音樂服務付費用戶按年增16%至8850萬戶，每戶月均收入增4.7%至8.9元。社交娛樂服務用戶按年跌16%至760萬戶，每戶月均收入跌3%至169.6元。兩項業務的付費用戶按季都有回升。

以全年計，騰訊音樂收入按年跌9%至283.4億元，列帳盈利增21%至36.8億元，Non-IFRS經調整盈利增14%至47.5億元。

騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信預計，在線音樂服務收入將在今年年內超過同季度的社交娛樂服務收入，有信心今年收入、利潤和用戶質素可以持續提升。

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編輯：麥德銘