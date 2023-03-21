貝沙灣一房海景戶1180萬沽　5年帳面蝕100萬

薄扶林貝沙灣新近錄得蝕讓買賣。中原地產黃家俊說，貝沙灣6期1座高層B室，實用面積459平方呎，一房間隔，坐享海景，早前以1,180萬元易手，實用呎價約25,708元。

他續說，貝沙灣一房單位少有放盤，難得有業主願意減價，所以上述單位即獲買家承接。

資料顯示，原業主於2018年以1,280萬元買入單位，持貨5年，現帳面蝕100萬元，物業期內貶值7.8%。

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