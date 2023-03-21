【異動股】 思摩爾去年少賺52% 料電子煙監管不確定性已消除 績後股價反彈近9%

思摩爾國際（06969）去年經調整純利25.8億元人民幣，按年跌52.7%，派末期股息每股8仙，按年跌55.6%。電子煙行業去年受內地監管影響，集團董事長兼總裁陳志平坦言，去年是充滿挑戰的一年，公司利潤自上市以來錄得首次下滑，但相信經營困難僅屬暫時性，行業健康發展趨勢不變。

股價今早（21日）高開逾1%，其後升幅一度擴大至9%，高見10.44元，收報10.4元，仍大升8.6%，成交額2.9億元。

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截至去年底止，集團收入按年下跌11.7%至121.5億元（人民幣，下同），經調整後淨利潤為25.8億元，按年倒退52.5%；毛利52.6億元，按年減少28.7%，但仍在全球電子霧化市場領域保持市場份額第一。毛利率從2021年的53.6%下降至約43.3%，主要由於期內下調了部分客戶的產品銷售單價，同時來自低毛利率的一次性電子霧化產品收入有較大的增長，佔集團整體業務的比重上升。

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期內，集團持續加大投入提升研發能力，全年研發費用為13.7億元，按年增長104%，其中員工薪酬及福利按年升127.5%至8.5億元，開發成本按年升65.1%至3.7億元。集團表示，作為全球最大的電子霧化設備製造商，對於未來的市場前景保持充分信心。

對於內地電子煙規管全面落實，集團副總裁王鑫表示，相關規管對全行業都受到影響，去年12月業務更降至只有平常水平的10%，但市場已逐步適應、監管已落實到位，唯一是要等待市場恢復，最重要的是政策不確定性已排除。

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記者：郭秀慧