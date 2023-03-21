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【業績｜旅遊股】同程旅行去年轉蝕1.5億人幣　旅遊復甦趨勢料轉強、重點拓下沉市場

股市 17:12 2023/03/21

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【業績｜旅遊股】同程旅行去年轉蝕1.46億人幣　旅遊復甦趨勢料轉強、重點拓下沉市場

同程旅行 （00780） 去年業績受累疫情，年內營收65.8億元（人民幣，下同），按年跌12.6%；虧損1.5億元，2021年賺7.2億元；經調整淨利潤6.5億元，按年跌50.6%。但同程旅行預計，今年旅遊復甦趨勢轉強，持樂觀態度，將繼續發展流量渠道，並重點關注下沉市場。

同程旅行去年交易額1227億元，按年跌18.3%；平均月活躍用戶2.33億，按年跌9%；付費比率12.7%，按年增0.5個百分點。

同程旅行稱，去年7月初稍微有所恢復，但情況於8月底再度惡化，上季全國實施有史以來最嚴格的旅行限制，旅遊需求持續受到重挫。集團強調，去年業務仍保持韌性，恢復速度優於行業。同程旅行提到，去年公司實施嚴格的成本控制，年內通過收購進一步發展酒店管理業務並進軍旅行社業務。

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記者：李哲毅

港股 同程旅行（00780）
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