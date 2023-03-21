▲ 【業績｜旅遊股】同程旅行去年轉蝕1.46億人幣 旅遊復甦趨勢料轉強、重點拓下沉市場

同程旅行 （00780） 去年業績受累疫情，年內營收15.00億元（人民幣，下同），按年跌18.8%；虧損1.46億元，2021年賺7.23億元；經調整淨利潤3750萬元，按年跌84.7%。但同程旅行預計，今年旅遊復甦趨勢轉強，持樂觀態度，將繼續發展流量渠道，並重點關注下沉市場。

同程旅行去年交易額1227億元，按年跌18.3%；平均月活躍用戶2.11億，按年跌9%；付費比率12.7%，按年增0.5個百分點。

同程旅行稱，去年7月初稍微有所恢復，但情況於8月底再度惡化，上季全國實施有史以來最嚴格的旅行限制，旅遊需求持續受到重挫。集團強調，去年業務仍保持韌性，恢復速度優於行業。同程旅行提到，去年公司實施嚴格的成本控制，年內通過收購進一步發展酒店管理業務並進軍旅行社業務。

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記者：李哲毅