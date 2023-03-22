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英老婦中風被斷水糧28日後亡 兒子批臨終關懷「不人道」

環球社會熱點 08:05 2023/03/22

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英國88歲老婦Sarene Taylor約一個月前因為中風，被送往北威爾斯（North Wales）一間醫院，但醫生指老婦已病入膏肓，並為其提供臨終關懷服務，包括停止靜脈注射及斷水斷糧。老婦任職郊區地區警察的兒子泰勒（Rob Taylor）批評，臨終關懷過程非常不人道，令家人感到心碎，敦促當局作出改變。

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泰勒在一段拍攝於其母離世前數日的影片中透露，本來擁有精彩人生的母親4周前因中風入院，一周後醫生停止向其母提供食物及水。他雖然盡量抽空陪伴母親，但無奈因感染新冠肺炎而需離開醫院。

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他指在母親接受臨終關懷治療3周後，接獲通知要求他將母親送回老人院。他強調情況關乎道德問題，其母親當時仍存活，卻經歷了24至25日沒有任何食物、水或靜脈注射的日子，每天只有1名護士前來檢查一次。

泰勒形容，母親是在眾人眼前因脫水和營養不良而死。他指相關方式無異於11及12世紀對待病人的方式，現今社會不應發生同樣情況，家人對此感到心碎但無能為力。

抗疫專家承認 蘇格蘭疫情期間停課或犯錯 【下一頁】

泰勒明白臨終關懷服務的意義，但批評院方拒絕提供水及食物是可恥行為，日後不應發生同類事件。他其後亦感謝曾經慰問他的人。

泰勒透露已向北威爾斯警方（North Wales Police）及威爾斯長者事務專員上報母親個案，後者確認收到報告，但指現階段無法透露詳情。

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責任編輯：李俊儀

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