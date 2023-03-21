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29歲韓女偽造出世紙扮高中生 上堂4日校方先揭穿

環球社會熱點 17:00 2023/03/21

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美國一名29歲韓裔女子偽造出生證明假扮成16歲學生入讀高中，上課4日後因舉止怪異始被校方揭穿。女子因偽造文書被捕，周一（20日）於庭上拒絕認罪，其代表律師指女子只因渴望重溫校園生涯才犯案，並非出於惡意。

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29歲女子Hyejeong Shin本身畢業於新澤西州的羅格斯大學（Rutgers University），但她向該州New Brunswick的教育委員會提供偽造出生證明，訛稱自己是名16歲學生後，入讀當地高中New Brunswick High School。

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校方指Hyejeong Shin一直假扮成未成年人上堂，但當地媒體引述該校學生指，女子初入學校也設法結交女學生，一度憂慮這名女子潛入學校是為招攬女生參與性交易。

Hyejeong Shin其後被控偽造文書，但否認控罪。代表律師指Hyejeong Shin於16歲時由南韓移居美國，入讀一間私立寄宿學校，只是出於孤獨想重返校園，並非有惡意。

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律師指，Hyejeong Shin渴望一個類似入讀寄宿學校時有朋友包圍的環境，並希望在New Brunswick High School重現這種環境。

New Brunswick警方早前夜表示，他們認為Hyejeong Shin試圖再次就讀高中，並無傷害學生或教職員工的意圖。

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責任編輯：鄭錦玲

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