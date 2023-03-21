【妙談護匡樂齡@iM網欄】財政預算案加強樂齡福利 照顧者更需身心支援

荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）早前證實患上額顳葉認知障礙症，實在令人欷歔不已。筆者早前亦讀到一篇本地報道，一位68歲的丈夫要照顧患上早發性腦退化症的太太，面對老伴不能逆轉的病情，曾當老師的他必須換轉思維，將太太視為學生，循序漸進地教授各種生活技能，同時調整自己心態，活在當下。

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筆者也身同感受，很理解照顧者的難處。特別回想起自己母親患上認知障礙症後的情況，身邊家人日夜照顧，身心都承受龐大壓力。因着這個深刻經歷，我決心創立樂齡相關產品的品牌，初衷就是讓樂齡長者居家安老，並舒緩照顧者的身心壓力。

無可否認，於硬件支援上，樂齡科技產品的確可以協助長者衣食住行各方面的便捷及保障他們安全。但在身心靈支援上，除了照顧者自身心態要積極之外，仍有賴社區的具體措施去配合，建設關愛共融社會，才能達至更完善的支援效果。

近日財政司司長陳茂波公布了新的財政預算案，當中特別加大力度於強化支援照顧者方面，令我感到十分鼓舞。預算案中提及的措施，包括：在經濟援助層面上，會將兩項低收入照顧者生活津貼恆常化，並增加每月津貼金額至3,000元；第三季設立照顧者支援專線，由專業社工提供緊急支援、情緒輔導及外展等服務；在居家安老方面，將把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恒常化，讓受惠人數由現時的8,000人增加至2025/26年度的1.2萬人。其他措施還包括：新增16間長者鄰舍中心及拓展「離院長者綜合支援計劃」，涵蓋退休生活規劃和樂齡科技推廣等。

筆者相信，有關措施可有效提高照顧者支援的覆蓋率，讓照顧者可以更方便地接觸到不同資源。其中支援專線的情緒輔導服務及服務券恆常化，就是填補了身心靈支援的缺口。寄望之後有更多單位能開辦照顧者相關課程和培訓，我並建議政府可提供資助津貼去吸引更多人入行，讓社區有更多年輕人樂於參與，補充支援人手，實踐跨代共融。

其實，人人都有可能成為照顧者。「照顧」實有賴整個社會共同支持，而相關議題理應被大眾關注及讓更多人參其中，以避免照顧者落入孤單無助的困境而衍生悲劇。

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作者_周慶生（Adam）簡介： Guardman®護匡 品牌創辦人，以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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