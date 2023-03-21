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【中移動941】中移動夥Vodafone等營運商發表 6G設計與需求白皮書

股樓投資 17:42 2023/03/21

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內地三大電訊商之一的中移動（00941），聯同多間國際同業，包括英國Vodafone (英：VOD)、美國蜂窩電信公司聯合牽頭的《6G需求與設計考慮》白皮書在全球移動網絡運營商組織NGMN聯盟（Next Generation Mobile Networks Alliance）正式發布。白皮書聚焦於6G需求與設計考慮，旨在為國際標準組織提供指導與參考，從運營商立場定義了6G需求，包括實現數字包容、能源效率、環境可持續性和靈活部署的演進路徑需求以及未來用例的新能力需求，並提出6G系統架構與設計考慮。中移動全日收報62.7元，跌1.4%。

【iPhone概念股】舜宇去年少賺51% 毎股派末期息0.5元  詳情請看【下一頁

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

另外，中移動亦公布今年2月的客戶數據，其移動業務客戶總數近9.79億戶，按月淨增客戶數313.9萬戶；5G套餐客戶數為約6.39億戶，按月淨增1,665萬戶。有綫寬帶業務方面，客戶總數為約2.78億戶，本月淨增客戶數294.4萬戶。

【業績期】大摩：收入及純利高於預期 派末期息72仙 安踏體育股價升逾9% 詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 港股

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