【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用

在各大科企紛紛推出和應用不同人工智能（AI）領域的技術背後，業界中已有不少人正就如何為可自我控制的AI作應對準備，進行激烈的辯論。有Google員工於美國三藩市設立「錯位博物館（Misalignment Museum），以展出與通用人工智能（AGI）和AI相關的藝術品，讓人思考AI的應用。

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據外媒《CNBC》報道，在錯位博物館中，除展示了的「垃圾郵件機械人」等寓意像AGI和AI各種可能性的藝術品外，還展示了一個大標語「殺死了大部分人類，很抱歉。（Sorry for killing most of humanity）」。

在Google工作、錯位博物館館長兼策展人Audrey Kim解釋，如此強大的人工智能，可以比人類更快地提高自己的能力，創造一個反饋循環，讓它變得愈來愈好，直到它擁有無限的智力。若人工智能與人類結盟，有助人類結束飢荒問題或工作。但如果它「錯位」，事情發展可以變得很壞。

她續指，是次展覽背後的想法，是以未來「錯位」的人工智能角度出發，對在未來滅絕人類，以留下這個藝術展的方法向當代人類道歉。「我們的目標並不是就該主題發表意見，是為人們創造一個對技術本身作反思的空間。我認為工程領域已經出現了很多這樣的問題，它們非常重要。但對於非技術人員來說，它們也不那麼容易理解或接觸。

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責任編輯：殷凱怡

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