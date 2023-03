【AI爭議】AI錯位致「殺死了大部分人類」？　Google員工設展覽反思AI應用

在各大科企紛紛推出和應用不同人工智能(AI)領域的技術背後,業界中已有不少人正就如何為可自我控制的AI作應對準備,進行激烈的辯論。有Google員工於美國三藩市設立「錯位博物館(Misalignment Museum),以展出與通用人工智能(AGI)和AI相關的藝術品,讓人思考AI的應用。

據外媒《CNBC》報道,在錯位博物館中,除展示了的「垃圾郵件機械人」等寓意像AGI和AI各種可能性的藝術品外,還展示了一個大標語「殺死了大部分人類,很抱歉。(Sorry for killing most of humanity)」。

在Google工作、錯位博物館館長兼策展人Audrey Kim解釋,如此強大的人工智能,可以比人類更快地提高自己的能力,創造一個反饋循環,讓它變得愈來愈好,直到它擁有無限的智力。若人工智能與人類結盟,有助人類結束飢荒問題或工作。但如果它「錯位」,事情發展可以變得很壞。

她續指,是次展覽背後的想法,是以未來「錯位」的人工智能角度出發,對在未來滅絕人類,以留下這個藝術展的方法向當代人類道歉。「我們的目標並不是就該主題發表意見,是為人們創造一個對技術本身作反思的空間。我認為工程領域已經出現了很多這樣的問題,它們非常重要。但對於非技術人員來說,它們也不那麼容易理解或接觸。

