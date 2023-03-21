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【就業人數】私企僱員人數年減逾2萬人　職位空缺數目較上年同期增20％

理財智慧 16:54 2023/03/21

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政府統計處昨日（20日）發表去年12月私營機構就業及職位空缺統計數字，2022年12月與2021年同期比較，私營機構總就業人數下跌0.8%，即減少2萬 900人；而職位空缺數目為73,150個，較2021年同期增加20%或12,170個。
 
與2021年同期比較，就業人數減少的行業主要有地產業（-3.4%）、金融及保險業（-2.8%）、製造業（-2.6%）和進出口貿易業（-2.3%）。另一方面，就業人數增加的行業主要有批發業（4.0%）、人類保健服務業（2.9%）和餐飲服務業（2.4%）。
 
【內房奇葩】越秀去年賺39.5億 按年升10.2％ 全年派息增14%至每股0.626元  里昂花旗齊上調目標價【見下頁

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在2022年12月的73,150個私營機構職位空缺當中，教育業佔7,750個；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業佔7,390個；人類保健服務業佔6,510個，而專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）和金融及保險業各佔6,180個。
 
去年12月，除進出口貿易業外，所有選定行業的職位空缺數目均較上年同期有所增加。增加較明顯的行業包括運輸、倉庫、郵政及速遞服務業（107%）、藝術、娛樂、康樂及其他服務業（42%）、教育業（19%）、人類保健服務業（17%）和住宿護理及社會工作服務業（23%）。
 
按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員（佔26,030個）、專業人員（佔13,970個）和輔助專業人員（佔11,680個）。

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撰文 : 陳楚琨

就業 經濟 就業人數 政府統計處 香港 服務 行業

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