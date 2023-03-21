▲ 【解碼｜銀行危機】高盛分析瑞信AT1債對香港銀行啟示 滙豐渣打成本或增 憂AT1債需求受永久破壞

瑞銀吞購瑞信交易中，瑞士當局決定把面值160億瑞士法郎（約1350億港元）的瑞信額外一級資本（AT1）債券全額撇帳，令全球投資者重新審視銀行發行的AT1債券風險。高盛首席策略分析師Lotfi Karoui表示，有點擔心長遠而言該類債券的需求可能受到永久破壞，投資者將重新評估該工具的風險回報，特別在金融壓力加劇的時候，惟由於該類資產性質較小眾，蔓延到整個信貸市場的風險有限。

高盛亦發表報告，分析AT1工具如何影響香港銀行業，該行指出，香港銀行資本充足水平遠高於監管要求，但滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 今年重新發行AT1工具時，利息支出可能會被推高。

高盛指出，至去年底，滙豐目前核心一級資本（CET1）充足率為14.2%、渣打比率為14%，較監管要求多出約340基點，在歐資銀行股屬中游水平。

本地業務為主的銀行方面，中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 、東亞 （00023） 、大新銀行 （02356） 的CET1資本充足率較監管要求平均多出750基點，一級資本充足率（Tier 1 CAR）也較國際銀行平均高出250基點。

高盛：滙豐、渣打今年分別重置40億美元和10億美元AT1工具

從另一標準—槓桿比率計算（即一級資本相對風險承擔的比率，比率高等於資本較充足），香港的國際銀行股較監管要求多出140基點，本地銀行股較要求高出560基點，即使剔除額外一級資本（AT1），國際銀行仍較要求多出60基點。

高盛表示，因應香港銀行業核心資本水平高，AT1債券事件對於香港銀行的重點，更多在於後續發行成本，而非對資本水平的影響。

高盛表示，滙豐今年將重置40億美元AT1工具，而渣打將重置10億美元AT1工具，將留意發行成本會否提高，令兩家銀行的利息支出提高，從而影響淨息差（NIM）、淨利息收入以至股本成本（COE）的預測。高盛暫時未有調整銀行股目標價。

AT1融資成本未來或升

高盛另一份報告則分析瑞士當局今次決定對整個AT1市場影響，報告指，由於銀行已有大量AT1資本，短期內或沒甚麼必要再融資，然而，在更長的時間範圍內，任何工具的贖回，或資產負債表出現增長，都可能導致發行人實現較高的AT1融資成本。

報告亦指，若果AT1的融資成本隨着時間推移而有極端增長，相信有可能出現銀行希望用CET1資本來替代AT1資本的情況。

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編輯：麥德銘、胡學能