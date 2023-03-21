【渣打2888】渣打在港舉行董事會會議　主席韋浩思及CEO溫拓思等出席

渣打集團 （02888） 表示，董事會於香港與內地復常後，隨即於本周來港舉行董事會會議，標誌着香港市場對集團的重要性。渣打集團主席韋浩思（José Viñals） 與10位獨立非執行董事一同訪港，距離董事會上一次到訪已有數年時間，與會者當中超過一半成員是首次以獨立非執行董事的身分來港。

集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）和財務總監賀方德（Andy Halford）亦同時來港出席相關會議，並將聯同其他董事會成員於本周參與連串活動，與客戶及員工會面，加深了解渣打的優勢和機遇，並一睹香港獨有的活力與朝氣。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，集團董事會再次蒞臨香港舉行會議，充份證明香港市場的策略性地位，並體現集團對這個充滿活力的市場作出堅定的承諾。

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編輯：胡學能