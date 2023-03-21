飛揚2期周六盡推全盤400伙　近七成半單位折實低於600萬

長實及新地合作發展的屯門飛揚第2期，今再度加推單位日，並落實周六盡推全盤400伙應市。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，發展商今加推4號價單，為項目最後一張價單，屬原價加推，涉及108伙，其中涵蓋20伙天台特色戶。該張價單提供55伙一房、46伙兩房，以及7伙三房單位，折實價329萬至1,036.3萬元，折實呎價11,545至15,782元，折實平均呎價12,997元。

價單中提供的5座22樓F室，為連天台特色單位，實用面積485平方呎，附447平方呎天台，為兩房梗廚戶型，明廁設計，坐向東南方，折實739.5萬元，折實呎價15,241元。

發展商同日上載銷售安排，於周六盡推全數400伙，楊桂玲指，開售當日將即場抽籤，設有三房買家優先組別，該組別買家可選購1至4伙，其中需要包含最少1伙三房戶。其後的普通組別，買家同樣可選購1至4伙，選擇上沒有限制。

飛揚第2期共提供400間，以價單定價計算，總值約23.6億元，折實價306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價11,042至15,782元，折實平均呎價12,798元，有74%單位折實價低於600萬元。

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