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瑞士國家銀行去年出售了價值223億瑞士法郎的外匯干預 冀能實現抑制瑞士通貨膨脹的目標

環球政經 13:20 2023/03/21

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瑞士國家銀行（VNB）在周二（21日）公佈的年度報告中表示，去年出售了價值223億瑞士法郎（239.7億美元）的外匯干預，與2021年購買的211億法郎相比，情況有所逆轉。

瑞士國家銀行表示，它準備買入和賣出外匯，因為它要實現抑制瑞士通貨膨脹的目標，2022年的通貨膨脹率為2.8%，超出了0-2%的目標範圍。

 

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瑞士國家銀行定期確認其承諾進行外匯干預，但直到去年，這主要意味著用新創造的法郎購買外匯，以阻止瑞士法郎的上漲。它們在2022年改變了策略，允許避險貨幣升值。

SNB在周二表示：「這抵消了進口商品和服務價格的上漲，從而減少了通脹壓力。」從6月開始，該央行還表示，如果法郎走弱，它願意出售外匯，此舉旨在進一步使瑞士免受進口通脹的影響。

SNB將在周四對貨幣政策進行下一次更新。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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責任編輯：張瑋婷

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