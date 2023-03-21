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屯門兩房上車盤　2字頭有交易

股樓投資 16:42 2023/03/21

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若不嫌舊、不嫌住遠些少，其實屯門也有300萬元以下的上車盤。中原地產陳智生表示，屯門蘭苑高層B室，實用面積310平方呎，兩房間隔，向西，望公路景，原叫價280萬元，放盤半年，新近以268萬元沽出，實用呎價約8,645元。

陳智生透露，買家為外區上車客，見單位銀碼細，呎價平，由於市場上同類選擇賣少見少，故即把握機會購入自用。

資料顯示，蘭苑位於屯門新墟，屬單幢式物業，樓齡約45年，而原業主於1995年以65萬元買入單位，持貨約28年，現帳面賺203萬元，物業期內升值3.1倍。

延伸閱讀 屯門飛揚第2期一房折實約306萬入場　長實趙國雄：深水炸彈價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

蘭苑 屯門 二手市場 私人屋苑

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