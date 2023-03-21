Bitcon與市道逆行 股價本月上漲了21%

不同的知名銀行傳出倒閉消息時，危機困擾著傳統的股票和債券世界時，而比特幣（BTC）突然看起來像一個安全的避難所。其股價本月已經上漲了21%，而標普500指數下跌了1.4%，黃金（XAU）上漲了8%。

加密貨幣目前已經切斷了與股票和債券的聯繫，並與黃金的反彈掛鉤，至少實現了創造者中本聰的一部分夢想--比特幣可以作為痛苦投資者的避難所。

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比特幣與標準普爾500指數的30天相關性在過去一周下滑至負0.12，而1表示這兩種資產在同步移動。

價格的快速上漲迫使一些賣空者削減他們的賭注，買回硬幣。 Coinglass的數據顯示，交易員周一清算了價值3億美元的加密貨幣頭寸，其中有1.785億美元是空頭頭寸。

根據CoinMarketCap的數據，比特幣現在佔據了整個加密貨幣市場近43%的份額，這是自去年6月以來的最高份額，而自3月10日以來，加密貨幣市場的總資本化已經躍升了23%，達到11億美元。

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責任編輯：張瑋婷