【大行報告】富瑞：內地3月同店銷售表現正面 料周大福2023財年下半核心利潤改善

富瑞表示，周大福（01929）內地市場3月同店銷售表現正面，有關趨勢將會持續，香港業務走勢亦較預期好。該行料公司2023財年下半年核心營業利潤會較上半年有所改善，歸功於公司控制折扣力度以維護其品牌資產。基於低基數，亦相信公司內地市場的同店3月至今會有10%至20%增幅。周大福周二（21日）收報 14.9元，升幅6.4%。

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該行指，公司2023財年下半年的核心利潤率或將較上半年更好，但下半年核心營業利潤將下降11%至49億元，以致全年下降7%至96億元。2024至2025年核心利潤率預測將改善至10.1%及10.7%，與管理層期望一致。該行維持對其「買入」評級，並予目標價18元。

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香港及澳門市場方面，基於低基數，該行料3月至今的同店銷售或有三位數增幅，預計2023財年第四季實現超過70%增長；2023財年第四季及20財年第一季的同店銷售則預測分別增長12%及35%。

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責任編輯：鄭昊彤