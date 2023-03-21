【券商點睇】風電光伏售電量上兩月漲幅可觀 有望帶動華潤電力一季度業績增量

中金表示，華潤電力（00836）前兩個月風光電量漲幅可觀，有望帶動一季度新能源貢獻增強。該行維持對其「跑贏行業」評級，但考慮到燃料成本高於預期以及2022年風況弱於預期，下調2022年歸母淨利潤38.7%至52.62億元，目標價22.5元，較當前股價有38%的上行空間。潤電周二（21日）收報 16.4元，升幅0.7%。

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該行指出，公司前兩個月風電、光伏售電量分別同比上升38.6%及21.4%，比全國風電、光伏發電量增幅30.2%、9.3%更高，該行認為主要因整體風光資源條件明顯改善以及新增裝機的帶動。此外，前兩個月風光售電量佔比高達22.8%，較去年增長6.4個百分點， 料風光板塊有望在第一季帶來更大業績增量。

公司2023年2月2月售電量同比增加13.7%至157.3億千瓦時。 1至2月公司售電量小幅下滑，同比減少0.9%至303.9億千瓦時。 中國特色估值體系下，該行認為潤電有望憑較強競爭力引領估值優化 ，又看好2023年進口煤價格回落助力成本走低，華潤沿海佈局多、有望率先受益。

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該行又指，公司火電機組中近50%分佈於東南沿海區域，其中江蘇省、廣東省佔比較高。 受益於沿海區域經濟發達、工商業電力需求旺盛，火電利用情況優於同業。 據華潤電力投資公司公告，前三季度歸母淨利潤虧損達4.9億元，虧幅較為可控。 觀望未來，該行認為全年國內外動力煤價格均有望中樞下行，海外經濟壓力帶來國際進口煤市場需求偏弱， 該行預計進口煤價格有望走低，驅動沿海機組業績改善。

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責任編輯：鄭昊彤