【業績期】大摩：收入及純利高於預期 派末期息72仙 安踏體育股價升逾9%

安踏體育（02020）公布去年全年業績，摩根士丹利表示，公司去年收入及純利分別比起該行原先預期高2%和1%，並較市場預期分別高0.5%和4%；整體毛利率下跌1.4個百分點至60.2%，而該行預測則為60.8%。安踏體育周二（21日）收報108.9元，升幅9.2%。



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該行表示，安踏通過其多元化的品牌組合持續增加市場份額，將可支持其快速增長前景，預期即將出現的宏觀上行週期亦可能會推動重估。該行予安踏「增持」評級，目標價135元。

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安踏體育公布截至去年12月底止全年業績，營業額536.51億元人民幣（下同），按年升8.8%。純利75.9億元，按年跌1.7%；撇除分佔合營公司虧損影響，純利按年跌3.1%至75.62億元。每股盈利2.82元。派末期息72港仙，上年同期派68港仙。

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責任編輯：鄭昊彤