【人幣定存】半年人幣定存息最高2.8厘 中小行爆加息搶客戰

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【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數
季結倒數，港銀爭相掉頭加人民幣定期存款息，過去1周共有5間銀行出手，包括昨天（3月20日）華僑永亨微升半年及1年年息0.15厘，當中1年期的新息率為0.4厘，但該行維持兌換資金1年期息率高達2.8厘。
回顧上周共有4間銀行追趕加息快車，建行亞洲把1年期的年息提高0.1厘至2.2厘；信銀國際上調3個月年息0.3厘至2.1厘；上商微升3個月以上年息0.05厘，其中1年期為2.2厘；交銀香港調升1個月年息0.1厘至1.95厘。
人行來港發央票 超購逾5倍
專家料定存息暫易升難跌，既因銀行為粉飾首季業績，復添人行今天（21日）來港發行50億元（人民幣，下同）央票，超購逾5倍，反應為過去1年最好，凸顯瑞信爆煲後，人幣資產在亂市下變避風港。
內地將於下周一（27日）正式降準0.25個百分點，市料釋放逾5000億元。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員認為，內地意外降準是再次保證政策支持，而不是完全放鬆政策，表明新領導層對經濟的支持訊號，新任總理李強明言今年5%經濟增長目標具挑戰，並呼籲為實現此目標加倍努力，如此小幅度的降準可增強信心。花旗料美元兌在岸人民幣3個月預測為6.7，未來半年及1年預測為6.6。
高息榜：
另人行今天標推50億元半年期央票，共接獲302.16億元申購，超額認購逾5倍，最高接納息率2.2厘。參考去年12月20日推同期央票，總申請額逾190億元，超購2.8倍，中標息率為2.2厘。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪