【人幣定存】半年人幣定存息最高2.8厘 中小行爆加息搶客戰

▲ 季結在即港銀掉頭加人幣定存息。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

季結倒數，港銀爭相掉頭加人民幣定期存款息，過去1周共有5間銀行出手，包括昨天（3月20日）華僑永亨微升半年及1年年息0.15厘，當中1年期的新息率為0.4厘，但該行維持兌換資金1年期息率高達2.8厘。

回顧上周共有4間銀行追趕加息快車，建行亞洲把1年期的年息提高0.1厘至2.2厘；信銀國際上調3個月年息0.3厘至2.1厘；上商微升3個月以上年息0.05厘，其中1年期為2.2厘；交銀香港調升1個月年息0.1厘至1.95厘。

人行來港發央票 超購逾5倍

專家料定存息暫易升難跌，既因銀行為粉飾首季業績，復添人行今天（21日）來港發行50億元（人民幣，下同）央票，超購逾5倍，反應為過去1年最好，凸顯瑞信爆煲後，人幣資產在亂市下變避風港。

內地將於下周一（27日）正式降準0.25個百分點，市料釋放逾5000億元。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員認為，內地意外降準是再次保證政策支持，而不是完全放鬆政策，表明新領導層對經濟的支持訊號，新任總理李強明言今年5%經濟增長目標具挑戰，並呼籲為實現此目標加倍努力，如此小幅度的降準可增強信心。花旗料美元兌在岸人民幣3個月預測為6.7，未來半年及1年預測為6.6。

高息榜：

7天： 建行亞洲15厘

建行亞洲15厘 1個月： 花旗7厘

花旗7厘 3個月： 南商2.7厘

南商2.7厘 6個月： 南商2.8厘

南商2.8厘 1年： 南商、華僑永亨及富邦齊為2.8厘

南商、華僑永亨及富邦齊為2.8厘 2年：招商永隆2.5厘

另人行今天標推50億元半年期央票，共接獲302.16億元申購，超額認購逾5倍，最高接納息率2.2厘。參考去年12月20日推同期央票，總申請額逾190億元，超購2.8倍，中標息率為2.2厘。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數

【美元定存】半年美元定存息最高5.1厘 中小行爆加息戰

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪