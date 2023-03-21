【遭Google下架】拼多多App疑存有惡意軟件　Google Play商店程式下架

拼多多作為中國電子商務巨頭，不少中國消費者的手機中，都會下載由拼多多開發的同名應用程式（App）。然而，Google周一（20日）指，發現拼多多App含惡意軟件​​，已暫時將程式從Google Play商店下架。

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綜合外媒報道，在多名中國網絡安全研究人員指出拼多多App含惡意代碼，以用作跨應用程式跟踪用戶資訊和活動後，Google亦指在拼多多「非Play版本」應用程式中，發現惡意軟件。Google發言人Ed Fernandez表示，基於該企的「Google Play Protect」安全預防措施，現已暫停讓用戶在Google Play應用程式商店中下載拼多多App，並同時進行調查。另提醒已經安裝了惡意App的用戶，應卸載相關App。

惟外媒《彭博》提到，是次Google的聲明中，並沒有提及拼多多所屬公司在美國流行的另一款電子商貿App「Temu」。未知Temu是否同樣含有惡意軟件，目前用戶仍然可以從Google Play中下載。拼多多也未就應用程式遭下架一事作回應。

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責任編輯：殷凱怡

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