  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

iMTV＋ 19:30 2023/03/21

分享：

分享：

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

其他股評時段:

00:20 恒指升258點

01:15 00268 金蝶

04:30 A股表現平淡 仍區間上落

06:10 焦點仍是銀行危機

08:25 今周為聯儲局議息關鍵周

11:50 瑞銀收購瑞信 雨過天晴？

17:40 COCO BOND 清零合理？

22:00 今周加息與否？

25:20 業績期

28:25 恒指仍低於100天綫 下兩級支持 19000點及18650點

33:35 00331 豐盛生活服務

36:00 002800 盈富基金

39:55 01299 友邦保險

43:44 油價 00883 中國海洋石油

50:20 07299 FL二南方黃金

51:25 01880 中國中免

01:01:30 02150 奈雪的茶



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻
2023/03/14
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線
2023/03/07
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面
2023/02/28
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點
2023/02/21
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒
2023/02/14
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒
議息 美國聯儲局 石油 收購 瑞銀 黃金 美股 港股 經濟 A股

下一篇文章

【大行報告】富瑞：內地3月同店銷售表現正面 料周大福2023財年下半核心利潤改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣
【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款