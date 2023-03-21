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銀行業危機四伏陰霾仍在　人行預先降準未雨綢繆

宏觀解讀 15:43 2023/03/21

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瑞銀收購瑞信後，市場對銀行業的憂慮有所緩和，加上聯儲局連同五間主要央行聯手增強常設美元互換安排以增強流動性供應，投資者信心開始回升。美債殖利率大漲，三大美股指數亦錄得升幅，避險需求減弱令美元指數跌至1個月低位。利率期貨市場傾向押注本週三晚聯儲局將加息四分一厘。

值得市場關注的是，在瑞信獲收購後，瑞信約170億美元的額外一級資本（AT1） 債券被完全減記，該債券的投資者將面臨全面損失，市場因擔心該類型債券風險高於股票而恐慌性大幅拋售，影響席卷歐亞洲多家銀行，令歐洲的銀行業監管部門發文向投資者解釋其受償順序應先於股票。

投資者應留意銀行業的危機尚未結束，矽谷銀行的潛在買家仍在競購報價中；而接受了華爾街大型銀行300億美元存款的美國第一信託銀行（First Republic Bank）於昨日股價暴跌47%至紀錄低點，反映即使短期流動性壓力得以舒緩，市場仍應考慮其潛在可能面對的結構性問題。

另一方面，中國人民銀行將1年期和5年期貸款市場報價利率 （LPR） 分別維持在3.65%和4.3%不變。與此同時，人行於上週五宣布下調存款準備金率 （RRR） 0.25厘，此舉將預先為市場注入流動性，預防金融動盪波及國內銀行，降低前端離岸人民幣利率，而因聯儲局潛在轉向鴿派的預期上升，收窄中美央行貨幣政策分歧的期望，進而帶動後端離岸人民幣遠期攀升。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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