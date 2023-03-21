【公幹支出】疫後香港再成為亞洲出差費用最高城市　平均日花約4000港元

全球人力資源顧問機構 ECA International 發表最新「出差津貼報告」，結果顯示雖然2022年前往香港公幹的需求急劇下降，惟香港仍然成為亞洲排名首位及全球排名第16位公幹費用最昂貴的城市。到香港出差的平均支出為每日520美元（約4,078港元），比去年同期輕微下跌了4美元（約31港元）。

ECA International 亞太區域總監關禮廉表示：「香港一直是亞洲公幹費用最昂貴的城市之一， 而本年度也不例外。由於新冠疫情及經濟表現不景氣，導致前往香港公幹的需求下跌，因此香港於2022年的公幹成本輕微下降。」

新加坡是亞洲公幹費用排名第二昂貴的地區，每日平均公幹支出為515美元（約4,039港元），稍微低於香港。 關禮廉指出：「新加坡的商務旅行市場較其他亞洲城市更早復甦，令酒店住宿成本提高，而商務旅客的其他日常必需品開支亦比其他亞洲城市上升得更快，令新加坡成為亞洲排名第二及全球排名第19位公幹費用最昂貴的地區。」

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與新加坡一樣，台北及新竹等台灣城市的排名有所上升，均晉身十大亞洲公幹成本最高的城市之列。 關禮廉續指：「在新冠疫情前，橫濱、北京和澳門等其他亞洲城市的公幹成本較高，但目前相對便宜，令台北是次排名上升，這並不代表著其實際公幹成本有所增長。然而台灣預計今年將接待更多的商務旅客，他們將會發現台灣城市的公幹成本比其他類近的亞洲城市昂貴。」

東京的排名下降一位，成為亞洲公幹費用最昂貴城市中的第三位。盡管以當地貨幣計算，商務旅客於去年的每日公幹支出有所上升，但由於日元兌美元貶值，導致其排名下降。關禮廉解釋：「以當地貨幣計算，東京商務旅客的公幹成本去年上升超過5%。然而，由於日元表現疲弱，經換算當地每日平均支出為424 美元，比香港低近 20%。東京現時排名跌出全球公幹費用最昂貴城市前 30 位之外，而其他日本城市的公幹成本亦在過去一年下降。」

ECA 每年發表「出差津貼報告」，提供有關海外公幹平均成本的資料，包括在日常津貼成本 中佔最高比重的酒店住宿支出，還有膳食、飲品、洗衣和的士費用，以及日常必需品開支。企 業將利用這些資訊來決定員工海外公幹時的日常開支津貼。

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