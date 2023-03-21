  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公幹支出】疫後香港再成為亞洲出差費用最高城市　平均日花約4000港元

理財智慧 16:27 2023/03/21

分享：

分享：

全球人力資源顧問機構 ECA International 發表最新「出差津貼報告」，結果顯示雖然2022年前往香港公幹的需求急劇下降，惟香港仍然成為亞洲排名首位及全球排名第16位公幹費用最昂貴的城市。到香港出差的平均支出為每日520美元（約4,078港元），比去年同期輕微下跌了4美元（約31港元）。

ECA International 亞太區域總監關禮廉表示：「香港一直是亞洲公幹費用最昂貴的城市之一， 而本年度也不例外。由於新冠疫情及經濟表現不景氣，導致前往香港公幹的需求下跌，因此香港於2022年的公幹成本輕微下降。」

新加坡是亞洲公幹費用排名第二昂貴的地區，每日平均公幹支出為515美元（約4,039港元），稍微低於香港。 關禮廉指出：「新加坡的商務旅行市場較其他亞洲城市更早復甦，令酒店住宿成本提高，而商務旅客的其他日常必需品開支亦比其他亞洲城市上升得更快，令新加坡成為亞洲排名第二及全球排名第19位公幹費用最昂貴的地區。」

【內房奇葩】越秀去年賺39.5億 按年升10.2％ 全年派息增14%至每股0.626元  里昂花旗齊上調目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

與新加坡一樣，台北及新竹等台灣城市的排名有所上升，均晉身十大亞洲公幹成本最高的城市之列。 關禮廉續指：「在新冠疫情前，橫濱、北京和澳門等其他亞洲城市的公幹成本較高，但目前相對便宜，令台北是次排名上升，這並不代表著其實際公幹成本有所增長。然而台灣預計今年將接待更多的商務旅客，他們將會發現台灣城市的公幹成本比其他類近的亞洲城市昂貴。」

東京的排名下降一位，成為亞洲公幹費用最昂貴城市中的第三位。盡管以當地貨幣計算，商務旅客於去年的每日公幹支出有所上升，但由於日元兌美元貶值，導致其排名下降。關禮廉解釋：「以當地貨幣計算，東京商務旅客的公幹成本去年上升超過5%。然而，由於日元表現疲弱，經換算當地每日平均支出為424 美元，比香港低近 20%。東京現時排名跌出全球公幹費用最昂貴城市前 30 位之外，而其他日本城市的公幹成本亦在過去一年下降。」

ECA 每年發表「出差津貼報告」，提供有關海外公幹平均成本的資料，包括在日常津貼成本 中佔最高比重的酒店住宿支出，還有膳食、飲品、洗衣和的士費用，以及日常必需品開支。企 業將利用這些資訊來決定員工海外公幹時的日常開支津貼。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

疫情 亞太 經濟 住宿 香港 人力資源 日本 酒店 台灣 亞洲

上一篇文章

屯門兩房上車盤　2字頭有交易

下一篇文章

高鐵（香港段）1/4再增班次 全面重啟服務增5新站點 23/3起預售車票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣
【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款