  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Amazon再度準備裁員九千名 股票周一下跌了1.8%

環球政經 08:15 2023/03/21

分享：

分享：

Amazon（AMAZ）公司周一（20日）表示，將會再裁掉9,000個雲計算和廣告部門職位，而它們已經在最近幾個月內裁掉27,000個職位，佔其大約30萬名員工的9%。
 

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

Amazon又稱，目標是在4月前確定在新一輪裁員中解僱誰，股票周一下跌了1.8%。上個月它們亦表示，受消費者和雲計算客戶縮減開支的財務影響，本季度的營業利潤可能繼續下滑。最近幾個月，Amazon亦縮減或關閉了不同的服務，如其為雇主提供的虛擬初級保健服務。
 

裁員也將影響Amazon的流媒體部門Twitch。上週被任命為Twitch首席執行官的Dan Clancy克蘭西說，該平台將裁減400多名員工。

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣，詳見【下一頁

 

 

 

【理財個案】工程技術員感打工冇前途 想儲夠100萬買海外樓移民可行嗎，詳見【下一頁

 

【KKday 感謝祭獨家限量搶 - 買二送二】平日半自助午餐 (11:30 – 14:30)
KKday 優惠: 414元/4 位，103.5元/位 (原價: 828元/4 位)  優惠連結：請按此
(已包括加一服務費)
半自助午餐包括自助沙律吧、一款主菜、自助甜品、咖啡或茶。
主菜可選（菜單）：烤香草羊柳配百里香燒汁/ 香煎鰽魚配意大利黑醋汁/ 紅酒燴牛面
頰肉/ 台式三杯雞球配白飯及時蔬/ 冬蔭功海鮮湯金邊粉 等，設 A-E 菜單輪流供應。
（指定款式需於現場收取差額及加一服務費）


【KKday 感謝祭獨家限量搶 - 買二送二】平日半自助晚餐 (18:00 – 21:00)
KKday 優惠: 502元/4 位，125.5元/位 (原價: 1,004元/4 位)  優惠連結：請按此
(已包括加一服務費)
半自助晚餐包括自助海鮮及沙律吧、是日餐湯、一款主菜、自助甜品、咖啡或茶。
主菜可選（菜單）：咖喱大蝦配白飯及油酥餅/ 燒草餇牛柳配野菌燒汁伴薯條及時蔬/ 日式
蒲燒鰻魚玉子飯及醃菜/ 卡邦尼意粉配溫泉蛋 等，設 A-E 菜單輪流供應。（指定款式需於
現場收取差額及加一服務費）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
雲端 任命 財務自由 晚餐 廣告 編輯 股票 溫泉 香港經濟日報
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
【著數優惠】任食鱈場蟹腳+燒西冷+金沙蝦 酒店晚市自助餐每位低至$274 壽星可獲朱古力心太軟
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【帶你睇盤】上水複式大宅　全屋豪華裝修　叫價1480萬
【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣
【燒賣迷必睇】 灣仔碼頭街頭快閃免費派發1萬份燒賣 招募試食員 有機會獲賞勁食1個月燒賣
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款