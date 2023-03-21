Amazon再度準備裁員九千名 股票周一下跌了1.8%

Amazon（AMAZ）公司周一（20日）表示，將會再裁掉9,000個雲計算和廣告部門職位，而它們已經在最近幾個月內裁掉27,000個職位，佔其大約30萬名員工的9%。



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Amazon又稱，目標是在4月前確定在新一輪裁員中解僱誰，股票周一下跌了1.8%。上個月它們亦表示，受消費者和雲計算客戶縮減開支的財務影響，本季度的營業利潤可能繼續下滑。最近幾個月，Amazon亦縮減或關閉了不同的服務，如其為雇主提供的虛擬初級保健服務。



裁員也將影響Amazon的流媒體部門Twitch。上週被任命為Twitch首席執行官的Dan Clancy克蘭西說，該平台將裁減400多名員工。

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半自助晚餐包括自助海鮮及沙律吧、是日餐湯、一款主菜、自助甜品、咖啡或茶。

主菜可選（菜單）：咖喱大蝦配白飯及油酥餅/ 燒草餇牛柳配野菌燒汁伴薯條及時蔬/ 日式

蒲燒鰻魚玉子飯及醃菜/ 卡邦尼意粉配溫泉蛋 等，設 A-E 菜單輪流供應。（指定款式需於

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責任編輯：張瑋婷