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高鐵（香港段）1/4再增班次 全面重啟服務增5新站點 23/3起預售車票

理財智慧 16:25 2023/03/21

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高鐵（香港段）將於今年4月1日（周六）起全面重啟列車服務，再次開通跨省列車，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市。


與此同時，亦會增加五個新站點常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳，網絡覆蓋擴大至全國66個站點，進一步便利旅遊及商務出行。新增班次的車票將於3月23日（周四）開始發售。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
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高鐵自今年一月重新投入服務後， 已先後重啟了短途及廣東省的列車服務，一直運作暢順。跨省長途列車服務於四月一日重啟，標誌著高鐵服務全面復常，屆時每日列車班次將由現時的 102 班，增加至 164 班*，大致回復至疫情前水平。


根據內地最新安排，高鐵列車將會有以下的路綫及站點改動，進一步提升服務：
• 由香港西九龍站往來上海虹橋的列車將採用新路綫，途經惠州北、河源東及贛州西站，相關的行車時間亦會縮短約二十分鐘至約八小時；
• 每天有四班往來香港西九龍站至廣州東站的列車將不停東莞站，改為停
靠新增的常平站；
• 由天津西站南行至香港西九龍站的班次將增停勝芳站；
• 惠州南站及惠東站將於四月十日起採用新名稱，分別為惠陽站及惠東南站。

 

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港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示：「我們很高興高鐵復通為跨境乘客及旅客出行帶來便利，再次連繫兩地。復活節是香港全面復常後首個長假期，相信市民對於外遊的需求殷切，希望適時全面復常高鐵服務，而且覆蓋更多城市，為大家提供更多選擇，配合大家出行。無論消閒、探親、或是商務出行的乘客定必能享受更方便快捷、舒適可靠的鐵路服務，輕鬆穿梭全國。」


高鐵自一月重啟後，無論車站環境及票務系統經已提升，並全面採用電子車票，實踐智慧出行。目前香港西九龍站大部分商戶已開放營業，位於B2層的美食廣場計劃於月內投入服務，稍後亦將有新商戶進駐。


按內地要求，所有乘搭高鐵列車的乘客應配戴口罩，乘客出發前亦應填妥內地的電子健康申報，並預留足夠時間過關。有關列車服務及票價詳情，請參考高鐵網頁。

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責任編輯：陳詠妍

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