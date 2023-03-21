【港鐵66】港鐵票價調整機制將與物業發展利潤掛鈎、加價幅度月底公布　提高服務延誤回贈額（附歷來加幅）

港鐵 （00066） 票價調整機制已完成檢討，行會通過港鐵票價「可加可減機制」檢討結果，在機制新的五年周期（2023/2024年度至2027/2028年度）下，港鐵將改進「生產力因素」計算方法，港鐵票價調整將與物業發展利潤掛鈎，以減低調整幅度，同時特別扣減由現時的0.6%，加至最多0.8%，意味港鐵物業盈利越多，扣減越多。假如物業利潤介乎50至100億元，特別扣減將會多0.1%；物業利潤達逾100億元，特別扣減將會多0.2%。

今年港鐵票價調整 3月28日才公布

港鐵指，香港經濟在3年疫情後剛開始復甦，經審慎評估後，決定在本年度按機制應實施的延後調整幅度+2.85%中，作出1.2%的特別扣減；餘下的1.65%則延至下年度（即2024/2025年度）才實施。港鐵承諾，額外在本年度方程式計算得到的調整幅度，主動延後當中0.2%至下年度實施，但本年度的票價調整幅度，將於3月28日才公布。

港鐵稱，物業發展利潤將參照上一個財政年度，港鐵來自香港物業發展的股東應佔利潤，按預設等級表釐訂相應「生產力因素」數值，有關數值將調低票價調整幅度介乎0.6%至0.8%。

服務表現回贈金額滿2500萬 需安排「感謝日回贈」乘客

此外，在機制新安排下，未來5年將提高服務延誤較久而撥出的回贈金額，「服務表現回贈」是指港鐵出現31分鐘或以上服務延誤，撥出相應款項，以票價優惠形式回贈乘客，而檢討後的回贈安排亦有改良：（1）調高超過3小時的事故相應撥出的金額；（2）繁忙時間期間的事故影響較多乘客，一旦事故涵蓋繁忙時間，該延誤相應撥出的金額將調高20%；（3）每宗事故的金額上限由2,500萬港元，調高至4,000萬港元，而當「服務表現回贈」帳戶累積滿2,500萬港元，（4）港鐵公司將於特定周末安排一天「感謝日」回贈乘客，期間所有使用八達通或車票二維碼的乘客，乘搭所有港鐵路綫可享有半價優惠。

港鐵今年有4日「感謝日」 可半價乘車

按機制檢討後的「服務表現回贈」，因上年度屬港鐵控制範圍內31分鐘或以上的服務延誤，港鐵公司將於今年4月8日及9日，以及5月13日及14日，安排合共4天「感謝日」回贈乘客。

港鐵又擴大綠色專線小巴轉乘優惠，今年第四季起由現時每程$0.3增加至$0.5，並延續至2028年6月，全月通、都會票亦會繼續推出，惠及中長途乘客。

港鐵現行票價機制15年來只減價一次

現行可加可減機制於2007年兩鐵合併後開始，每五年檢討一次，計算的方程式包括綜合消費物價指數變動、運輸服務業名義工資指數變動及生產力因素。不過，港鐵票據自2008年起的15年來，只有2021年減價，因此市場對有關機制議論紛紛。

目前港鐵票價可加可減機制方程式：

整體票價調整幅度 0.5 x 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 x 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（0%） — 額外扣減（0.6%）

港鐵票價歷來調整幅度

年份 票價調整 2022 0% 2021 -1.85% 2020 0% 2019 3.3% 2018 3.14% 2017 0% 2016 2.65% 2015 4.3% 2014 3.6% 2013 2.7% 2012 5.4% 2011 2.2% 2010 2.05% 2009 0% 2008 0%

自2020年疫情以來，港鐵票價為兩年不變、1年減價，行政總裁金澤培指，現行票價機制行之有效。

相關文章：【港鐵66】高鐵4月1日起開通跨省列車兼新增5站、直達京滬等城市 車票3月23日起發售

相關文章：【港鐵業績】港鐵去年多賺2.9%至98億元 派末期息0.89元、周息率近3.3厘 去年港車務營運蝕逾47億

【開市追揸沽】人行降準利好港股？銀行危機左右美國議息？