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【港鐵66】消息：行會通過調整港鐵票價可加可減機制 擬與港鐵盈利掛勾（附歷來加幅）
股市 15:30 2023/03/21
港鐵 （00066） 票價調整機制正進行檢討，消息指，行會通過調整港鐵票價可加可減機制，擬與港鐵盈利掛勾，令港鐵的利潤可更有效地反映在票價之上，料傍晚運輸及物流局長林世雄會與港鐵代表公布詳情。
港鐵現行票價機制15年來只減價一次
現行可加可減機制於2007年兩鐵合併後開始，每五年檢討一次，計算的方程式包括綜合消費物價指數變動、運輸服務業名義工資指數變動及生產力因素。不過，港鐵票據自2008年起的15年來，只有2021年減價，因此市場對有關機制議論紛紛。
港鐵票價歷來調整幅度
|年份
|票價調整
|2022
|0%
|2021
|-1.85%
|2020
|0%
|2019
|3.3%
|2018
|3.14%
|2017
|0%
|2016
|2.65%
|2015
|4.3%
|2014
|3.6%
|2013
|2.7%
|2012
|5.4%
|2011
|2.2%
|2010
|2.05%
|2009
|0%
|2008
|0%
目前港鐵票價可加可減機制方程式：
整體票價調整幅度 0.5 x 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 x 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（0%） — 額外扣減（0.6%）
自2020年疫情以來，港鐵票價為兩年不變、1年減價，行政總裁金澤培指，現行票價機制行之有效。
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