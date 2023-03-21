【港鐵66】消息：行會通過調整港鐵票價可加可減機制　擬與港鐵盈利掛勾（附歷來加幅）

▲ 【港鐵66】消息：行會通過調整港鐵票價可加可減機制 擬與港鐵盈利掛勾

港鐵 （00066） 票價調整機制正進行檢討，消息指，行會通過調整港鐵票價可加可減機制，擬與港鐵盈利掛勾，令港鐵的利潤可更有效地反映在票價之上，料傍晚運輸及物流局長林世雄會與港鐵代表公布詳情。

港鐵現行票價機制15年來只減價一次

現行可加可減機制於2007年兩鐵合併後開始，每五年檢討一次，計算的方程式包括綜合消費物價指數變動、運輸服務業名義工資指數變動及生產力因素。不過，港鐵票據自2008年起的15年來，只有2021年減價，因此市場對有關機制議論紛紛。

港鐵票價歷來調整幅度

年份 票價調整 2022 0% 2021 -1.85% 2020 0% 2019 3.3% 2018 3.14% 2017 0% 2016 2.65% 2015 4.3% 2014 3.6% 2013 2.7% 2012 5.4% 2011 2.2% 2010 2.05% 2009 0% 2008 0%

目前港鐵票價可加可減機制方程式：

整體票價調整幅度 0.5 x 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 x 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（0%） — 額外扣減（0.6%）

自2020年疫情以來，港鐵票價為兩年不變、1年減價，行政總裁金澤培指，現行票價機制行之有效。

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