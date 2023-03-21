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【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數

15:28 2023/03/21

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不少高息定存將於3月底截止。

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市場觀望氣氛甚濃，全球緊盯聯儲局本港時間周四（3月23日）凌晨的議息結果。今天（3月21日）5間港銀減港元定期存款息，包括建行亞洲兩連降，下調1年息率0.2厘至3.1厘；交銀香港減3個月年息0.1厘至3.6厘；星展削3個月以上年息，減幅最大是1年期息率，劈0.8厘至險守3厘，跟3個月及半年年息看齊；上商微削半年及1年期年息0.05厘，1年的新息率報3.03厘；創興減半年年息0.3厘至2.85厘。反觀，大眾銀行昨減今加，提高1周短存年息0.5厘至1.2厘。

集友特惠息定存計劃 明天到期

另值得提醒，不少特惠息陸續於3月下旬截止，最快到期是集友3個月年息3.5厘，以及6個月年息享3.85厘，適合所有客戶斥100萬元全新資金在分行渠道開立，明天（22日）屆滿。

避險族慎防特惠息到期後，高息不再，舉眾安（ZA Bank）為例，上周四（16日）新推1個月年息5厘，較原先的10厘迎新獎賞劈半，但條款相若，被推薦的新開戶客獲1張加息券4.9厘，再加基本利率0.1厘，以存款上限5萬元計，賺息205元。另有7天年息享10厘，被推薦好友新開戶獲1張加息券9.9厘，再加基本利率0.1厘，以存款上限5萬元計，賺息96元。

再者，更有特惠息未到期已下調，工銀亞洲昨減188天年息0.3厘，至3.6厘，下周五（31日）截止。

3月已進入下半場，但銀行的減息數目仍較多，回顧上周共有5間大小銀行減定存息，加息者僅4間。

高息榜：

  • 7天：恒生 （00011） 10.9厘，下周五截止
  • 1個月：富融（Fusion Bank）10厘，優惠至5月31日；Mox Bank，向新客提供10厘息，優惠至3月底；滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞
  • 3個月：平安壹賬通6厘
  • 6個月：大新 （02356） 4厘
  • 1年：大眾財務：4厘

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：梁智豪

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