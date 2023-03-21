▲ 【PDD】Google將拼多多下架 發現惡意軟件

Alphabet（美：GOOGL）旗下Google證實，已把內地網購平台拼多多（美：PDD），從應用商店Google Play下架。Google發言人回應查詢時表示，從Google Play以外版本的拼多多應用程式（app），發現到惡意軟件，因此啟動Google Play Protect機制，暫停該App下載。

該保護機制會掃描Android手機上的所有應用程式，並盡力防止安裝惡意應用程式。拼多多暫時未有回應Google最新行動。

美國政府近年以加強其網絡防禦為由，加強限制使用中國內地互聯網服務，以遏止黑客攻擊和數碼罪案。

【開市追揸沽】人行降準利好港股？銀行危機左右美國議息？

相關文章：

【業績︱PDD】拼多多上季經調整純利多賺43%、惟收入遜預期 盤前跌逾一成 去年研發費用破100億人幣

【京東9618】京東挫7%失守200關 據報擬3月初推百億補貼活動 向拼多多開戰

編輯：麥德銘