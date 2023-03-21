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【PDD】Google將拼多多下架　發現惡意軟件

股市 15:19 2023/03/21

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【PDD】Google將拼多多下架　發現惡意軟件

Alphabet（美：GOOGL）旗下Google證實，已把內地網購平台拼多多（美：PDD），從應用商店Google Play下架。Google發言人回應查詢時表示，從Google Play以外版本的拼多多應用程式（app），發現到惡意軟件，因此啟動Google Play Protect機制，暫停該App下載。

該保護機制會掃描Android手機上的所有應用程式，並盡力防止安裝惡意應用程式。拼多多暫時未有回應Google最新行動。

美國政府近年以加強其網絡防禦為由，加強限制使用中國內地互聯網服務，以遏止黑客攻擊和數碼罪案。

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編輯：麥德銘

美股 網購平台 拼多多（美：PDD） Alphabet Google Google Play
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