apm 「遊藝快樂大道」 10呎復活巨兔跳入商場　沉醉夢幻AR氣球花海　美國玩味藝術家2,000呎開心大道打卡放閃、盲盒電話亭贏禮品　三重狂賞賺高達200%回贈、即場抽獎贏走5G電話

今個復活節，apm聯乘美國玩味藝術家Andy Rementer設計逾2,000呎「遊藝快樂大道」，以「玩味藝術大道」為主題，10呎巨型復活兔將跳進商場，將Runway變 “Fun”way，與客人大玩AR互動虛擬實景，同場更有萌爆太陽蛋及紅蘿蔔運動員於藝術大道和大家一同於斑馬線上活力競步，並設置復活蛋奇想花園及盲盒電話亭，玩得又影得！配合復活節假期、口罩令解除及消費券發放，商場亦推出多重優惠活動，賞你開心放長假。

潮遊五大藝術打卡熱點



景點1: 10呎巨型復活兔 七彩氣球歡度復活假期

人氣國際插畫大師Andy Rementer喜愛運用大膽鮮明的色調，作品以充滿繽紛童趣而聞名，其筆下的10呎型格復活兔將於今個假期跳入apm，戴上太陽眼鏡，手持一大束彩虹氣球迎接復活節，和一眾潮人打招呼。在創意大道的另一端，復活兔更搖身一變成為潮流搖滾高手，彈奏輕快樂章與市民歡度假期。

景點2: AR互動體驗 置身於夢幻氣球花海

「遊藝快樂大道」特別融入AR虛擬實境元素，顧客只需掃瞄二維碼，並按照地圖指示，即可在商場大堂及二樓潮人花園尋寶，發掘隱秘蹤跡，掃瞄指定蹤跡標記後，隨即讓你置身多個夢幻場境，包括與彈奏結他的俏皮復活兔自拍，並享受春日花海、七彩emoji氣球等，場景更集合了大熊貓、浣熊及北極熊等多種活潑動物，讓顧客來一個別具玩味的selfie！The Point會員集齊六個打卡景點自拍照後，更有機會換領小禮品一份，實行邊玩邊賞！

景點3: 玩味藝術大道在城市競步

元氣爆燈的紅蘿蔔先生現身玩味藝術大道，換上百變運動服淘氣競步，和調皮地跨越斑馬線的萌爆太陽蛋齊齊闖蕩apm，逛遍各個角落，喻意在新一年勇往直前，一於來捕捉他們開心自拍一番，沾沾他們無盡的活力。

景點4: 復活彩蛋奇想花園 展開尋蛋之旅

apm在生機滿滿的春季亦帶來復活彩蛋花園，色彩鮮豔的花卉裝飾令春日氣氛level up，並應節地加入設計時尚的繽紛彩蛋，讓人沉醉於復活節的魅力之中，是年輕型人必去的打卡熱點之一。

景點5: 盲盒電話亭 帶走驚喜小禮物

「遊藝快樂大道」的盲盒提取機化身成紅色電話亭，顧客只需於推廣期內蒞臨apm以The Point積分或電子貨幣消費滿指定金額，即有機會走進電話亭內的盲盒機提取機，帶走春日野餐墊等驚喜十足的得意禮品。



全城cheers購物賞 享高達200%回贈



因應實施近三年的口罩令鬆綁，配合四月中新一輪消費券發放，apm大推多項笑臉獎賞及購物狂賞優惠，與市民慶祝全城面露笑容。

獎賞1: 消費券三重狂賞– 賺高達200%回贈

The Point會員由4月7日起於新地六大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場、柴灣新翠商場及置富南區廣場，以電子貨幣消費滿HK$1,500，即有機會獲HK$200電子優惠券；消費滿HK$3,000可獲HK$400電子優惠券。當中透過領取消費券的支付平台消費更獲額外3,000分及推廣期內最高消費會員可同時獨得$6,000 Point Dollar，賺高達200%回贈！

獎賞2: 春日消費即場賞 – 即場嬴走潮流禮品

新地六大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場、柴灣新翠商場及置富南區廣場亦推出 《春日消費即場賞》活動，顧客以電子貨幣消費購物滿HK$500或以上，即可於指定星期日參加即場抽獎，有機會贏取豐富的潮流產品，包括iPhone 14、5星酒店Staycation 、Dyson風筒、AirPods、名貴鑽飾、智能手錶等電子潮物，多買多賞。

獎賞3: Back to Beauty 愛美賞 – 美妝護膚產品低至HK$1

The Point會員即日起至3月26 日逢星期六、日，於apm以電子貨幣即日消費滿指定金額，即有機會以優惠價低至HK$1換領各項扮靚優惠，包括YSL絕色唇膏、IPSA精華啫喱、Laura Mercier氣墊粉餅、Kate Spade香水等，讓一眾愛美潮人擺脫口罩，以最美狀態示人！於推廣期內會員亦可憑200分換領預留證，並於指定美妝商戶以電子貨幣消費滿HK$500，換領松本清美顏福袋一個；或於指定美妝商戶以電子貨幣消費滿HK$1,000，換領HK$100松本清購物禮券一張。

(特約)